В Киеве детдомовцев обокрали на глазах прохожих: никто не вмешался (видео)

В Киеве пара неадекватов решила нажиться на нуждающихся. Мужчина и женщина обокрали бокс благотворительного фонда. Его установили для того, чтобы люди приносили вещи и игрушки для воспитанников детских домов. Видео в сети разместил паблик "Х*евый Киев".

Сообщается, что инцидент произошел на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы (ж/м Позняки).

На записи видно, как заметно подвыпившая пара среди белого дня залезла в бокс с вещами. Мужчина подсадил даму, которая покопавшись в собранных волонтерами вещах, разжилась сапожками.

После того, как "молодой человек" помог "девушке" спуститься, пара преспокойно забрала свои вещи, бутылку "горючего" и пошатываясь удалилась.

Проходящие мимо люди лишь с недоумением поглядывали на странные проделки пары, но никто не сделал им даже замечания.

Осторожно. Видео содержит ненормативную лексику

В Киеве ограбили бокс с вещами для детского дома (видео: YouTube/pistonczyk)

Отметим, что такие "контейнеры добра" появились в столице еще летом 2018 года. Идеей волонтеры вдохновились в Германии. И уже через несколько недель после установки первого бокса его пытались взломать воры.