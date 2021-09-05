UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве под Деснянской РГА заметили баррикады и людей с российскими флагами: что происходит

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве под зданием Деснянской районной государственной администрации, что на Троещине, заметили людей с российскими флагами.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Кроме толпы с триколорами в руках под зданием на Владимира Маяковского, 29, соорудили баррикады из покрышек, кусков забора, поддонов и прочего мусора.

"Это шо за ху**я трикалорная возле Деснянской администрации? Почему полиция до сих пор не упаковала этих хуя***ов?" - негодует автор видеоролика

Видео: В Киеве заметили людей с российскими флагами

В итоге выяснилось, что ничего сверхординарного там не произошло. Это всего лишь съемки фильма о происходящем в Украине в 2014-м году.

Фильм, процесс съемок которого взбудоражил жителей спального района, называется "Мирный-21". Это военная драма известного режиссера Ахтема Сеитаблаева, снявшего "Киборгов" и "Захара Беркута".

О съемочном процессе предупреждали и объявления, расклеенные рядом. У местных жителей просят прощения за временные неудобства.

Фото: Съемки фильма на Троещине напугали людей

Фильм выйдет на экраны уже в 2022 году. Его бюджет составляет 35 млн гривен, и снимают картину при господдержке.

Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине опасные покрышки решили "по-тихому" утилизировать в огромном котловане.

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмы