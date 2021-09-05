RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві під Деснянською РДА помітили барикади і людей з російськими прапорами: що відбувається

Автор: Світлана Мащенко

У Києві під будівлею Деснянської районної державної адміністрації, що на Троєщині, помітили людей з російськими прапорами.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Крім натовпу з триколорами в руках під будівлею на Володимира Маяковського, 29, спорудили барикади з покришок, шматків паркану, піддонів та іншого сміття.

"Це шо за ху**я трикалорна біля Деснянської адміністрації? Чому поліція досі не спакувала цих хуя***ів?"- обурюється автор відеоролика

Відео: у Києві помітили людей з російськими прапорами

У підсумку з'ясувалося, що нічого надординарного там не сталося. Це всього лише зйомки фільму про те, що відбувалося в Україні в 2014-му році.

Фільм, процес зйомок якого розбурхав жителів спального району, називається "Мирний-21". Це військова драма відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зняв "Кіборгів" і "Захара Беркута".

Про знімальний процес попереджали і оголошення, розклеєні поруч. У місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності.

Фото: Зйомки фільму на Троєщині налякали людей

Фільм вийде на екрани вже в 2022 році. Його бюджет становить 35 млн гривень, і знімають картину при держпідтримці.

Раніше ми писали, що у Києві на Троєщині небезпечні покришки вирішили "по-тихому" утилізувати у величезному котловані.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы