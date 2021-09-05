У Києві під Деснянською РДА помітили барикади і людей з російськими прапорами: що відбувається

Крім натовпу з триколорами в руках під будівлею на Володимира Маяковського, 29, спорудили барикади з покришок, шматків паркану, піддонів та іншого сміття.

"Це шо за ху**я трикалорна біля Деснянської адміністрації? Чому поліція досі не спакувала цих хуя***ів?"- обурюється автор відеоролика

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У підсумку з'ясувалося, що нічого надординарного там не сталося. Це всього лише зйомки фільму про те, що відбувалося в Україні в 2014-му році.

Фільм, процес зйомок якого розбурхав жителів спального району, називається "Мирний-21". Це військова драма відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зняв "Кіборгів" і "Захара Беркута".

Про знімальний процес попереджали і оголошення, розклеєні поруч. У місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності.

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Фільм вийде на екрани вже в 2022 році. Його бюджет становить 35 млн гривень, і знімають картину при держпідтримці.