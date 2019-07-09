В Киеве за день из окон выпало два ребенка: полиция сделала важное заявление

Полиция предупредила родителей, чтобы они внимательней смотрели за детьми. Так, в столице Украины за один день произошло два несчастных случая через открытые окна. Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 7 июня, в полицию поступило два вызова о несчастных случаях с детьми. Первый инцидент произошел в 12 часов на улице Чернобыльской, а второй - около 18 часов на Оболонском проспекте.

В первом случае двухлетний мальчик был дома с родителями. На минуту они потеряли бдительность и услышали детский крик. Мальчик облокотился на москитную сетку выпал из 8 этажа на траву.

Дети падают из окон (иллюстративное фото: korkino-raion.com)

Во втором случае женщина на несколько минут оставила без присмотра свою двухлетнюю дочь на кухне и потом увидела, как девочка облокотилась на сетку и тоже выпала из окна 5 этажа.

Обоих детей госпитализировали в специализированную больницу для оказания необходимой помощи.

Киевские патрульные призывают граждан уберегать детей от опасности открытых окон и внимательно следить за маленькими детьми.

Напомним, что в Киеве из окна девятого этажа высотного дома выпал ребенок. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ранее сообщалось о том, что в Бердичеве Житомирской области полуторалетний ребенок выжил после падения с 9-го этажа. Ребенок получил многочисленные переломы черепа, плеча и закрытую черепно-мозговую травму.