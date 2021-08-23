UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график

Автор: Анна Шиканова

В Киеве на День Независимости изменится работа столичного метрополитена. Часть центральных станций будет закрыта на вход в определенные часы, а работу метрополитена и наземного транспорта продлили на два часа.

Как будет работать транспорт Киева в День Независимости, сообщили в КГГА.

В ночь с 24 на 25 августа в Киеве метро и наземный транспорт продолжит работу на два часа.

Какие станции будут закрыты:

23 августа на протяжении дня будет закрыта на вход и выход станция "Золотые ворота" на улице Владимирской.

24 августа от начала движения до 13:00 будет закрыта на вход и выход станция "Майдан Независимости" и переход между "Майданом Независимости" и станцией "Крещатик". Поезда будут курсировать без остановок.

24 августа с 8:00 до 13:00 будет закрыта на вход и выход станция метро "Крещатик" (Со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни)

По необходимости 24 августа могут ввести такие ограничения:

Перед началом праздничного концерта (18:30) в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".

Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможны ограничения (закрытие) входа на станциях: "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", и "Палац Спорта".

К киевлянам обратились с просьбой учитывать ограничения во время планирования своих поездок по городу в День Независимости.

Как будет работать метро в Киеве 23 и 24 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что общественный наземный транспорт в Киеве изменит свои графики работы 23 и 24 августа.

А также рассказывали о том, где и когда можно будет посмотреть трансляцию парада ко Дню Независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДень независимости Украины