В Киеве чуть не украли ребенка: помешала случайная прохожая

Об этом сама Юлия Лавришин написала на своей Facebook- странице.

Все произошл 28 мая, около 17:00, между остановками "Радужный" и остановкой Генерала Ватутина на проспекте Шухевича. Юлия увидела, как 35-летний мужчина тащит за собой ребенка примерно лет десяти. Мальчик не хотел идти с мужчиной и просил его отпустить.

Незнакомец приказал ребенку молчать в грубой форме. Он сказал ему: "Заткнись и пошли со мной".

В этот момент людей в радиусе нескольких сотен метров не было, как не было времени на звонок в полицию.

Мужчина вел ребенка к автомобилю, одиноко стоявшему неподалеку. Когда прозвучал сигнал открытия двери, Юлия поняла, что на ее глазах происходит преступление и приняла решение идти ва-банк. Она сделала вид, что именно она является мамой ребенка.

"Ну сколько можно бегать!? Вот что мне с тобой делать?! Дома с тобой поговорим!". Оторопело урод смотрит на меня и в ужасе мчится к машине и убегает, а я просто не успеваю ни сфотографировать его, ни запомнить номер. Но это точно был оливковый Ланос", - написала Юлия.

По словам мальчика, он был на дополнительном занятии у своей учительницы, занятия по какой-то причине отменилось в последний момент, а у него разрядился телефон и он не предупредил маму, чтобы пришла его забрать, и решил сам пойти домой.

"У меня был павербанк, мы включили его телефон и он набрал маму. В ужасе женщина примчалась через минут 10 и мало руки не начала мне целовать. Того мужика малый реально не знал и он к нему пристал просто посреди улицы. Почему учительница его самого отпустила, я не додумалась выяснить", - описала события Лавришин.

Женщина призвала всех быть внимательными и неравнодушными, если видят подобную ситуацию.