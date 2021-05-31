У Києві ледь не вкрали дитину: завадила випадкова перехожа

Все сталося 28 травня, близько 17:00, між зупинками "Райдужний" і зупинкою Генерала Ватутіна на проспекті Шухевича. Юлія побачила, як 35-річний чоловік тягне за собою дитину приблизно років десяти. Хлопчик не хотів йти з чоловіком і просив його відпустити.

Незнайомець наказав дитині мовчати в грубій формі. Він сказав йому: "Заткнися і пішли зі мною".

У цей момент людей в радіусі кількох сотень метрів не було, як не було часу на дзвінок в поліцію.

Чоловік вів дитину до автомобіля, який самотньо стояв неподалік. Коли пролунав сигнал відкриття дверей, Юлія зрозуміла, що на її очах відбувається злочин і прийняла рішення йти ва-банк. Вона удала, що саме вона є мамою дитини.

"Ну скільки можна бігати!? Ось що мені з тобою робити?! Вдома з тобою поговоримо!". Оторопіло урод дивиться на мене і в жаху мчить до машини і тікає, а я просто не встигаю ні сфотографувати його, ні запам'ятати номер. Але це точно був оливковий Ланос", - написала Юлія.

За словами хлопчика, він був на додатковому занятті у своєї вчительки, заняття з якоїсь причини скасувалося в останній момент, а у нього розрядився телефон і він не попередив маму, щоб прийшла його забрати, і вирішив сам піти додому.

"У мене був павербанк, ми включили його телефон і він набрав маму. В жаху жінка примчала через хвилин 10 і мало руки не почала мені цілувати. Того мужика малий реально не знав і він до нього пристав просто посеред вулиці. Чому вчителька його самого відпустила, я не додумалася з'ясувати", - описала події Лавришин.

Жінка закликала всіх бути уважними й небайдужими, якщо бачать подібну ситуацію.