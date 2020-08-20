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В Киеве на большинстве пляжей запретили купаться: что случилось

Автор: Владимир Костырин

В Киеве обновили список разрешенных для купания пляжей

В Киеве запретили купаться на десяти муниципальных пляжах, на которых уже вывесили красные флаги. Еще на одном установили желтый флаг - там отдыхать и плавать не рекомендовано.

Об этом 20 августа передали в КП "Плесо" на странице в Facebook.

Таким образом, из всех муниципальных пляжей открытыми для посетителей и разрешенными для купания остались только три (зеленые флаги).

Как объяснили в коммунальном предприятии, причиной таких табу стала аномальная жара - зной провоцирует цветение воды и делает ее опасной для людей.

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"Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды", - говорится в сообщении.

На каких пляжах Киева можно и нельзя купаться

Красные флаги - запрещено

  • Венеция
  • Веселка
  • Детский;
  • Золотой
  • Молодежный
  • Предместная-Слободка
  • Радуга
  • Тельбин
  • Центральный
  • Чорторый

Желтый флаг - не рекомендовано

  • Пуща-Водица

Зеленый флаг - разрешено

  • Троещина
  • Вербный
  • Галерная

Ранее сообщалось, что в июле на пляжах Киева нашли опасную инфекцию.

Также сообщалось, что недавно в Одессе море затянуло нефтяной пленкой, но люди продолжают купаться.

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