В Киеве на большинстве пляжей запретили купаться: что случилось

В Киеве обновили список разрешенных для купания пляжей
В Киеве запретили купаться на десяти муниципальных пляжах, на которых уже вывесили красные флаги. Еще на одном установили желтый флаг - там отдыхать и плавать не рекомендовано.
Об этом 20 августа передали в КП "Плесо" на странице в Facebook.
Таким образом, из всех муниципальных пляжей открытыми для посетителей и разрешенными для купания остались только три (зеленые флаги).
Как объяснили в коммунальном предприятии, причиной таких табу стала аномальная жара - зной провоцирует цветение воды и делает ее опасной для людей.
"Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды", - говорится в сообщении.
Красные флаги - запрещено
Желтый флаг - не рекомендовано
Зеленый флаг - разрешено
Ранее сообщалось, что в июле на пляжах Киева нашли опасную инфекцию.
Также сообщалось, что недавно в Одессе море затянуло нефтяной пленкой, но люди продолжают купаться.