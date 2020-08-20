У Києві на більшості пляжів заборонили купатися: що сталося

У Києві оновили список дозволених для купання пляжів
У Києві заборонили купатися на десяти муніципальних пляжах, на яких вже вивісили червоні прапори. Ще на одному встановили жовтий прапор - там відпочивати і плавати не рекомендовано.
Про це 20 серпня передали в КП "Плесо" на сторінці в Facebook.
Таким чином, з усіх муніципальних пляжів відкритими для відвідувачів і дозволеними для купання залишилися тільки три (зелені прапори).
Як пояснили в комунальному підприємстві, причиною таких табу стала аномальна спека, яка провокує цвітіння води та робить її небезпечною для людей.
"Червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води", - йдеться в повідомленні.
Червоні прапори - заборонено
Жовтий прапор - не рекомендовано
Зелений прапор - дозволено
Раніше повідомлялося, що в липні на пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію.
Також повідомлялося, що недавно в Одесі море затягло нафтовою плівкою, але люди продовжують купатися.