В Киеве на большинстве пляжей запретили купаться: что случилось

В Киеве на некоторых пляжах запретили купаться (фото: РБК-Украина)

В Киеве обновили список разрешенных для купания пляжей

В Киеве запретили купаться на десяти муниципальных пляжах, на которых уже вывесили красные флаги. Еще на одном установили желтый флаг - там отдыхать и плавать не рекомендовано.

Об этом 20 августа передали в КП "Плесо" на странице в Facebook.

Таким образом, из всех муниципальных пляжей открытыми для посетителей и разрешенными для купания остались только три (зеленые флаги).

Как объяснили в коммунальном предприятии, причиной таких табу стала аномальная жара - зной провоцирует цветение воды и делает ее опасной для людей.

"Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды", - говорится в сообщении.

На каких пляжах Киева можно и нельзя купаться

Красные флаги - запрещено

Венеция

Веселка

Детский;

Золотой

Молодежный

Предместная-Слободка

Радуга

Тельбин

Центральный

Чорторый

Желтый флаг - не рекомендовано

Пуща-Водица

Зеленый флаг - разрешено

Троещина

Вербный

Галерная

Ранее сообщалось, что в июле на пляжах Киева нашли опасную инфекцию.

Также сообщалось, что недавно в Одессе море затянуло нефтяной пленкой, но люди продолжают купаться.