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У Києві на більшості пляжів заборонили купатися: що сталося

Київ, Четвер 20 серпня 2020 16:12
У Києві на більшості пляжів заборонили купатися: що сталося
У Києві на деяких пляжах заборонили купатися (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві оновили список дозволених для купання пляжів

У Києві заборонили купатися на десяти муніципальних пляжах, на яких вже вивісили червоні прапори. Ще на одному встановили жовтий прапор - там відпочивати і плавати не рекомендовано.

Про це 20 серпня передали в КП "Плесо" на сторінці в Facebook.

Таким чином, з усіх муніципальних пляжів відкритими для відвідувачів і дозволеними для купання залишилися тільки три (зелені прапори).

Як пояснили в комунальному підприємстві, причиною таких табу стала аномальна спека, яка провокує цвітіння води та робить її небезпечною для людей.

"Червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води", - йдеться в повідомленні.

На яких пляжах Києва можна і не можна купатися

Червоні прапори - заборонено

  • Венеція
  • Веселка
  • Дитячий;
  • Золотий
  • Молодіжний
  • Передмістна Слобідка
  • Райдуга
  • Тельбін
  • Центральний
  • Чорторий

Жовтий прапор - не рекомендовано

  • Пуща-Водиця

Зелений прапор - дозволено

  • Троєщина
  • Вербний
  • Галерна

Раніше повідомлялося, що в липні на пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію.

Також повідомлялося, що недавно в Одесі море затягло нафтовою плівкою, але люди продовжують купатися.

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