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В Киеве беженцам раздадут сертификаты на 500 грн: где их получить

В Киеве беженцам дадут продуктовые сертификаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве переселенцы могут рассчитывать на еще один вид помощи. Речь идет о продуктовых сертификатах на 500 гривен, которые можно отоварить в супермаркетах по всей Украине.

Об этом сообщает "Информатор".

Получить ваучеры могут переселенцы, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы).

Кто может получить помощь

  • люди с инвалидностью I группы (при себе иметь: паспорт, идентификационный код, справку о статусе переселенца, справку о назначении группы инвалидности);
  • семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку о назначении группы инвалидности);
  • семьи, у которых трое и более детей до 16 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельства о рождении детей);
  • семьи, которые содержат и воспитывают ребенка-сироту до 16 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве).
  • Люди с инвалидностью (инвалид І группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн). Семьи, указанные в перечне категорий получателей, получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).

Если стоимость товара будет превышать 500 грн, то владельца сертификата попросят доплатить разницу. Если же сумма в чеке будет ниже 500 грн, но сдачу наличными выдавать не будут.

Киевская городская организация Красного Креста организовала выдачу помощи на правом берегу столицы (лица, зарегистрированные в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах) могут получить сертификаты каждую среду и пятницу по адресу: ул. Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) рядом метро Театральная.

На левом берегу каждый вторник: ул. Миропольская, 19, рядом метро Черниговская.

Время выдачи: с 10:00 до 16:00 в порядке живой очереди.

Телефон информационного центра – 0 800 332 656.

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