В Киеве бабушка придумала способ наживаться на посетителях супермаркетов: видео разоблачения

"Иду в магазин и вижу - стоит бабушка с телегой и кульками, просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с "Новуса" сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то, что неравнодушные люди дают", - говорится в публикации.

Бабушку снял на телефон один из покупателей, когда та под вечер, предварительно затоварившись таким образом, уехала на такси. Мужчина перед этим "одолжил" пенсионерке 20 гривен по ее просьбе. А позже увидел, как та вызвала транспорт, и умчалась в ночь. Произошло это возле супермаркета Novus на Броварском проспекте, 17.

"То есть вы только что у меня просили 20 гривен, а сейчас на такси садитесь? Это удобно так? Вы так привыкли - одалживать деньги, а потом на такси садиться?" - спрашивал у женщины возмущенный киевлянин.

В ответ женщина, садясь в такси, просто отвечала "да-да", не спорила и не утруждала себя оправданиями, и добавила напоследок: "баба растратилась".

"Ну конечно... Хорошо люди зарабатывают. Почему я так не зарабатываю?" - удивляется мужчина такой наглости.

Видео: в Киеве бабушка в супермаркетах наживается на сочувствующих посетителях, прося оплатить ее покупки

В сети некоторые жители столицы узнали бабушку, и стали делиться собственным опытом общения с ней, только в других магазинах. Также начали приводить другие примеры, когда выпрашивают деньги у прохожих под разным поводом: на бензин, на ремонт, на покупки... Некоторые в комментариях отмечают, что из-за подобных случаев, "ошпарившись" на мошенниках, люди нередко перестают давать деньги другим просителям, которые действительно могут быть в нужде.