В Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ": видео взорвало сеть

На ролике можно увидеть, что слушателей почти не было, поэтому бабушка с тростью сама "зажигала" под известный хит.

"Нас не одолеть. Украине слава! Видео снято на центральной улице столицы", - говорится в сообщении.

Также можно увидеть, как уличные музыканты барабанят ритм хита, а бабушка с пакетом и тростью перед ними крутится, прыгает и подтанцовывает в такт.

В комментариях пользователи приятно поражены от женщины и пишут, что видео подняло им настроение: