RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "Допоможе ЗСУ": відео підірвало мережу

У Києві бабуся танцювала під відому пісню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Києва випадкові перехожі зняли на відео бабусю, яка танцювала біля вуличних музикантів, з колонок яких лунала пісня "Допоможе ЗСУ" - Qatoshi и Чико.

Відео опублікували на сторінці "Visit Ukraine Official" в Instagram.

На ролику можна побачити, що слухачів майже не було, тому бабуся з ціпком сама "запалювала" під відомий хіт.

"Нас не подолати. Україні слава! Відео знято на центральній вулиці столиці", - йдеться у повідомленні.

Також можна побачити, як вуличні музиканти барабанять ритм хіта, а бабуся з пакетом та ціпком перед ними крутиться, стрибає і підтанцьовує в такт.

У коментарях користувачі приємно вражені від жінки та пишуть, що відео підняло їм настрій:

  • У нас всі чудові, і молодь, і бабусі;
  • Наші бабусі найкращі;
  • Супер! Вона точно щось знає;
  • А вони хотіли Київ за три дні взяти. А там ось який захист;
  • Чудовий настрій від перегляду гарантований;
  • Українці - незламна нація.

Раніше ми повідомляли, що барабанщик, який служить у ЗСУ, зіграв "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.

Також ми писали, що маленька українка переспівала відому пісню та стала зіркою мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ