У Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "Допоможе ЗСУ": відео підірвало мережу

На ролику можна побачити, що слухачів майже не було, тому бабуся з ціпком сама "запалювала" під відомий хіт.

"Нас не подолати. Україні слава! Відео знято на центральній вулиці столиці", - йдеться у повідомленні.

Також можна побачити, як вуличні музиканти барабанять ритм хіта, а бабуся з пакетом та ціпком перед ними крутиться, стрибає і підтанцьовує в такт.

У коментарях користувачі приємно вражені від жінки та пишуть, що відео підняло їм настрій: