В Киеве автохам не пустил скорую к ребенку с ожогами: видео с "героем"

В Киеве скорая помощь отказалась от вызова из-за неадекватного водителя
В Киеве скорая помощь не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги кипятком, из-за водителя-автохама. В сети появилось видео с инцидентом.
Запись с видеорегистратора выложил в своей Facebook-странице блогер Влад Антонов. По его словам, скорая мчалась с мигалками на вызов, ее пропустили все, кроме Toyota Prado.
Медики спешили на вызов к годовалому малышу, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригаде неотложки пришлось передать вызов своим коллегам, которые находились ближе.
"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. П. с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", - пишет Антонов.
Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО Между Московским мостом и Петровка П.с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошоОпубліковано Владом Антоновим Пʼятниця, 17 січня 2020 р.
В Киеве скорая не доехала к ребенку из-за автохама (видео: facebook.com/vlad.life)
Пользователи сети в шоке от подобного хамства на дороге, они высказывают свой гнев в комментариях.
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