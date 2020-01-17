В Киеве автохам не пустил скорую к ребенку с ожогами: видео с "героем"

В Киеве скорая не доехала к ребенку из-за автохама (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве скорая помощь отказалась от вызова из-за неадекватного водителя

В Киеве скорая помощь не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги кипятком, из-за водителя-автохама. В сети появилось видео с инцидентом.

Запись с видеорегистратора выложил в своей Facebook-странице блогер Влад Антонов. По его словам, скорая мчалась с мигалками на вызов, ее пропустили все, кроме Toyota Prado.

Медики спешили на вызов к годовалому малышу, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригаде неотложки пришлось передать вызов своим коллегам, которые находились ближе.

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. П. с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", - пишет Антонов.

Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО Между Московским мостом и Петровка П.с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо Опубліковано Владом Антоновим Пʼятниця, 17 січня 2020 р.

В Киеве скорая не доехала к ребенку из-за автохама (видео: facebook.com/vlad.life)

Пользователи сети в шоке от подобного хамства на дороге, они высказывают свой гнев в комментариях.

Земля круглая, еще аукнется

Чтобы к твоим родственникам вообще не приехали!

Рахит - это диагноз, и даже если он за рулем Prado.

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