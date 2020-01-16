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Ребенок впал в кому, пока родители развлекались: детали ЧП под Одессой

STYLERПроисшествия    16.01.2020 - 16:01
Ребенок впал в кому, пока родители развлекались: детали ЧП под Одессой
Под Одессой ребенок впал в алкогольную кому (коллаж: РБК-Украина)

10-летняя девочка потеряла сознание, поднимаясь на второй этаж кроватки

Ребенок впал в алкогольную кому, пока родители развлекали гостей. Чрезвычайное происшествие случилось в Балтском районе Одесской области, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, родители находились с гостями в другом помещении дома, а в это время их 10-летняя дочь выпила водки. Ребенок потерял сознание и упал, подымаясь на второй этаж двухъярусной кровати.

Девочку на полу в бессознательном состоянии нашла мать и обратилась к медикам. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Балтской районной больницы.

На данный момент известно, что состояние девочки удалось стабилизировать, ее перевели из реанимации в обычное детское отделение.

И хотя семья не стоит на учете, как неблагополучная, и в целом имеет положительные характеристики, полицейские провели беседу, как с родителями, так и с ребенком.

Кроме того, родителей оштрафовали по ч. 1 ст. 184 КУоАП, санкция которой предусматривает штраф от 850 до 1700 грн.

Правоохранители предупреждают родителей быть бдительными, поскольку беспечность может обернуться не только юридической ответственностью, но и трагедией, которую вряд ли можно будет себе простить.

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