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У Києві автохам не пустив швидку до дитини з опіками: відео з "героєм"

STYLERПодії    17.01.2020 - 15:59
У Києві автохам не пустив швидку до дитини з опіками: відео з "героєм"
У Києві швидка не доїхала до дитини через автохама (колаж: РБК-Україна)

У Києві швидка допомога відмовилася від виклику через неадекватного водія

У Києві швидка допомога не змогла приїхати до дитини, що отримала опіки окропом, через водія-автохама. У мережі з'явилося відео з інцидентом.

Запис з відеореєстратора виклав у своїй Facebook-сторінці блогер Влад Антонов. За його словами, "швидка" мчала з мигалками на виклик, її пропустили всі, крім Toyota Prado.

Медики поспішали на виклик до дитини, що отримала опіки окропом. Після безуспішних спроб подолати дистанцію між Московським мостом і Петрівкою, бригаді швидкої довелося передати виклик своїм колегам, які перебували ближче.

"Київ. Швидка їде з мигалками і крякає на виклик до головалої дитини, опік окропом. Тільки один водій вперто не пускав. АА3552ВО. Між Московським мостом і Петрівкою. П. с. Виклик забрала інша бригада, яка виявилася ближче, з дитиною все буде добре", - пише Антонов.

Київ. Швидка їде з мигалками і крякає на виклик до головалому дитині, опік окропом. Тільки один водій вперто не пускав. АА3552ВО Між Московським мостом і Петрівка П. з. Виклик забрала інша бригада, яка виявилася ближче, з дитиною все буде добре

Опубліковано Владом Антоновим П'ятниця, 17 січня 2020 р.

У Києві швидка не доїхала до дитини через автохама (відео: facebook.com/vlad.life)

Користувачі мережі в шоці від такого хамства на дорозі, вони висловлюють свій гнів в коментарях.

  • Земля кругла, ще аукнеться.
  • Щоб до твоїх родичів взагалі не приїхали!
  • Рахіт - це діагноз, і навіть якщо він за кермом Prado.

У Києві автохам не пустив швидку до дитини з опіками: відео з &quot;героєм&quot;

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