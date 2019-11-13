У Києві "атакували" російський магазин та кав'ярню під Радою: всі деталі (відео)

У Києві розбили вітрини магазину Carlo Pazolini (Фото: колаж РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Києві невідомі розбили вітрину магазину "Carlo Pazolini", а також залишили напис червоною фарбою біля входу на асфальті "Москалі". Торгова точка розташована на проспекті Перемоги, 19 - недалеко від станції метро "Політехнічний інститут" у Шевченківському районі. У поліції Києва розповіли, що за фактом події було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК.

Також в мережі з'явилися фото та відео з місця інциденту, який стався в ніч проти 13 листопада.

Про інцидент правоохоронцям повідомили співробітники магазину. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Зазначимо, що в поліції не говорять про стрілянину по склу вітрини, хоча характер пошкоджень на знімках візуально схожий на кульові отвори.

У Києві розбили вітрини магазину Carlo Pazolini (Фото: gorodkiev.com.ua)

Працівники карного розшуку переглянули записи з камер відеоспостереження, розташованих поруч з магазином. Правоохоронці побачили на кадрах, як близько години ночі до будівлі підійшли чотири людини, після чого вони розбили вітрину і зникли.

Зараз оперативники проводять комплекс розшукових дій, щоб встановити і затримати підозрюваних у скоєнні кримінального злочину.

Порушникам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Засновником торгової марки Carlo Pazolini є російський бізнесмен Ілля Рєзнік.

Відео: У Києві розбили вітрини магазину Carlo Pazolini

Також у Києві цієї ночі невідомі залишили на стінах і перед входом до кав'ярні "Гіркий" (вул. Липська, 9а) в центрі міста біля будівлі Верховної Ради написи червоною і синьою фарбою. Були написані слова "Кацапи", "Вата" та "Москалі". Про це передає "Інформатор".

В даний час не відомо, чи це були одні й ті самі люди, що у попередньому випадку.

Правоохоронці з'ясовують деталі події.

У Києві невідомі розмалювали кав'ярню біля Ради написами "Москалі" та "Вата" (Фото: kiev.informator.ua)