В Киеве в аптеке орудуют ловкие воровки: "работа" попала на видео

Воровки общищали карманы покупателей в социальной аптеке в Киеве
В Киеве орудуют наглые воровки, которые ловко общищают карманы людей за считанные мгновения. Преступления зафиксировала камера наблюдения в одной из социальных аптек столицы в Голосеевском районе.
Отмечается, что за нескоько минут воровка успела совершить две кражи. Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Также жителей столицы призывают быть внимательными и не стать очередной жертвой карманниц.
На кадрах видно, что ловкая преступница "общищает" карманы покупателей в аптеке, при этом прикрываясь черным пакетом.
В это время другая женщина стоит рядом и наблюдает за процессом - вероятно, подстраховывая свою напарницу. Так, злоумышленницы "работают" в паре.
Видео: В Киеве в аптеке заметили воровок
Пользователи сети рассказывают о других случах "деятельности" воровок и возмущаются тем, что местом своего промысла они выбрали социальную аптеку, куда обычно приходят люди с невысоким уровнем достатка.
Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ