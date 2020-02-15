У Києві в аптеці орудують спритні злодійки: "робота" потрапила на відео

У Києві орудують нахабні злодійки, які спритно общищают кишені людей за лічені миті. Злочини зафіксувала камера спостереження в одній із соціальних аптек столиці в Голосіївському районі.

Зазначається, що за декілька хвилин злодійка встигла скоїти дві крадіжки. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Також жителів столиці закликають бути уважними і не стати черговою жертвою кишенькових злодіїв.

На кадрах видно, що спритна злочинниця "чистить" кишені покупців в аптеці, при цьому прикриваючись чорним пакетом.

В цей час інша жінка стоїть поруч і спостерігає за процесом - ймовірно, підстраховуючи свою напарницю. Так, зловмисниці "працюють" у парі.

Відео: У Києві в аптеці помітили злодійок

Користувачі мережі розповідають про інші випадки "діяльності" злодійок і обурюються тим, що місцем свого промислу вони вибрали соціальну аптеку, куди зазвичай приходять люди з невисоким рівнем достатку.

Вже третє відео з цими дамами з пакетом за останній місяць, тут тільки руки рубати, бо якщо і посадять, то після виходу знову підуть "працювати".

Там чітко видно, що вони обидві працюють. Спочатку в світлому мацала тітку, потім в темному одязі.

Не вона а вони. Там в парі тягнуть.

Їх там шість людей працюють, один у одного кишені пробивають. Зверніть увагу на чоловіків.

Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ