В Киеве активно увольняют учителей: что произошло

Коллаж РБК-Украина

В школах Киева назревает серьезный скандал

В Киеве начали активно увольнять со школ педагогов пенсионного возраста. Об этом написал Игорь Ликарчук в Facebook, ссылаясь на распоряжение КГГА № 226 от 19 апреля 2019 года "Об принятии доработанного проекта Программы развития системы образования Киевской области на 2019-2021 годы".

"Кто, где и как обосновал, что учитель пенсионного возраста работает хуже, чем молодой учитель? Бездельников и тех, кого на десятки метров нельзя допускать к ученикам, достаточно и среди пенсионеров, и среди младшего поколения педагогов", - написал экс-директор Украинского центра оценивания качества образования.

Он утверждает, наукой и практикой давно доказано, что не возраст является определяющим в качестве работы педагога или руководителя школы, а совершенно другие факторы, которые не учитываются.

Также Ликарчук считает, что таким образом чиновники пиарятся и создают видимость работы, однако не улучшают качество жизни украинцев. Чтобы улучшить ситуацию в стране, он в первую очередь предлагает отправить на пенсию чиновников госслужбы, которые создают программы.

Скриншот: (facebook.com/igor.likarchuk)

Недавно в одной из школ Ивано-Франковской области вспыхнул скандал из-за учительницы христианской этики, которая уже несколько лет бьет детей и называет их чертями.

Также мы писали о том, что в Черкассах в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал.

Напомним, что в Хмельницкой области в городе Волочиск скандал из-за учительницы гимназии №6, которая публично унижала детей и била их на уроках, получил продолжение. После того, как вину педагога признал суд, родители безрезультатно требуют ее уволить, но директор на такой шаг идти не желает.