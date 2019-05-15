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У Києві активно звільняють вчителів: що сталося

STYLERЖиття    15.05.2019 - 14:38
У Києві активно звільняють вчителів: що сталося
Колаж РБК-Україна

У школах Києва назріває серйозний скандал

У Києві почали активно звільняти зі шкіл педагогів пенсійного віку. Про це написав Ігор Лікарчук у Facebook, посилаючись на розпорядження КМДА № 226 від 19 квітня 2019 року "Про прийняття доопрацьованого проекту Програми розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки".

"Хто, де і як обґрунтував, що вчитель пенсійного віку працює гірше, ніж молодий учитель? Нероб і тих, кого на десятки метрів не можна допускати до учнів, достатньо і серед пенсіонерів, і серед молодшого покоління педагогів", - написав екс-директор Українського центру оцінювання якості освіти.

Він стверджує, наукою та практикою давно доведено, що не вік є визначальним у якості роботи педагога або керівника школи, а зовсім інші чинники, які не враховуються.

Також Лікарчук вважає, що таким чином чиновники піаряться і створюють видимість роботи, проте не покращують якість життя українців. Щоб поліпшити ситуацію в країні, він в першу чергу пропонує відправити на пенсію чиновників держслужби, які створюють програми.

У Києві активно звільняють вчителів: що сталося

Скріншот: (facebook.com/igor.likarchuk)

Нещодавно в одній із шкіл Івано-Франківської області спалахнув скандал через вчительку християнської етики, яка вже кілька років б'є дітей і називає їх чортами.

Також ми писали про те, що в Черкасах у міській гімназії №1, викладач музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через що потрапила в гучний скандал.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області в місті Волочиськ скандал через вчительку гімназії №6, яка публічно принижувала дітей і била їх на уроках, отримав продовження. Після того, як провину педагога визнав суд, батьки безрезультатно вимагають звільнити її, але директор на такий крок йти не бажає.

Винні діти: у скандалі з вихователькою із Запоріжжя нові деталі Я б взагалі морду їм розбила: у київській школі скандал через агресивного вчителя
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