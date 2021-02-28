В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода

В Киеве работники коммунальных служб принялись за демонтаж МАФов. В частности, от малых архитектурных форм, которые якобы были незаконно установлены в переходе, очистили территорию возле станции метро "Позняки".
Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе "Дарница Live".
"В одном из переходов возле станции м. Позняки активно демонтируют МАФы", - говорится в комментарии к видео.
В комментариях к публикации киевляне активно радуются такому повороту событий.
Также люди просят власть снести МАФы и в других переходах.
"Демонтируйте на "Харьковской" в переходе, где метро. Постоянно куча людей, не легализированы продажи. Когда до этого руки дойдут у вас?" - пишет Виктория Онищенко.
"Ждем на Осокорках", - написал Юрий Виганяйло
Но есть и те, кто довольно скептически относится к сносу МАФов.
"И что? Скоро там не будет ламп освещения, и будет вонять ... Или кто-то будет поддерживать чистоту и порядок?" - интересуется Руслан Терещенко.
"Одни демонтируют, другие ставят. Все зависит от смены владельца!" - подметил Николай Данильченко.
"Люди без хлеба остались, вообще классно", - жалуется Надир Хашимов.
Скриншоты (facebook.com/darnica.live1)
Ранее мы писали, что в Киеве затопило подземный переход. Судя по всему, его залило кипятком, потому что на месте ЧП можно было увидеть много пара.
Также сообщалось, что в Киеве курьеры Glovo возмутили сеть ездой по подземным переходам на мопедах.