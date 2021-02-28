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У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу

Автор: Анна Кисельова

У Києві працівники комунальних служб взялися за демонтаж МАФів. Зокрема, від малих архітектурних форм, які нібито незаконно встановлені у переході, очистили територію біля станції метро "Позняки".

Відповідне відео з'явилося у Facebook-спільноті "Дарниця Live".

"В одному з переходів біля станції м. Позняки активно демонтують МАФи", - йдеться у коментарі до відео.

В коментарях до публікації кияни активно радіють такому перебігу подій.

  • Кінець Шанхаю, початок вільного проходу.
  • Підтримую!
  • Давно пора!
  • Перехід повинен бути переходом, а не базаром.

Також люди просять владу знести МАФи й в інших переходах.

"Демонтуйте на "Харківській" в переході, де метро. Постійно купа людей, нелегалізовані продажі. Коли до цього руки дійдуть у вас?" - пише Вікторія Онищенко.

"Чекаємо на Осокорках", - написав Юрій Виганяйло

Але є й ті, хто доволі скептично ставиться до знесення МАФів.

"І що? Скоро там не буде ламп освітлення, і буде смердіти ... Або хтось буде підтримувати чистоту і порядок?" - цікавиться Руслан Терещенко.

"Одні демонтують, інші ставлять. Все залежить від зміни власника!" - зауважив Микола Данильченко.

"Люди без хліба залишилися, взагалі класно", - бідкається Надір Хашимов.

Скріншоти (facebook.com/darnica.live1)

Раніше ми писали, що у Києві затопило підземний перехід. Судячи з усього, його залило окропом, бо на місці НП можна було побачити багато пари.

Також повідомлялося, що у Києві кур'єри Glovo обурили мережу їздою по підземних переходах на мопедах.

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