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В Киеве активизировался вор-"кутила": будьте осторожны

Киев, Среда 23 сентября 2020 08:37
В Киеве активизировался вор-"кутила": будьте осторожны
В Киеве объявился наглый вор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети рассказали о киевском воре, любящем погулять

В Киеве у мужчины украли банковскую карточку, но заметил он это не сразу. С утра ему начали приходить уведомления о тратах, которые совершались ночью в разных магазинах на Дарницкой площади. Позже житель столицы заблокировал карту. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что за всю ночь вор нагулял на 2300 гривен.

"Сразу карточку заблокировал. В приложении на некоторых транзакциях были указаны адреса магазинов, ну и, естественно, время когда этот человек расплачивался ею. Карточка с пей-пасом, поэтому пароль не всегда требовали. За целую ночь парниша нагулял на 2300 грн", - сказано в сообщении.

Внимание! #Розыск! 15 сентября вечером была украдена карточка приват банка. Сразу это не заметил вечером пришел домой и...

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 22 вересня 2020 р.

В Киеве орудует вор-гуляка

Мужчина отметил, что судя по видео с камер, с вором была еще и женщина. Заявление в полицию написано. Если кто-либо узнал вора, просьба сообщить в правоохранительные органы.

Как мы ранее сообщали, в Киеве поймали 31-летнего иностранца, который промышлял кражами в спортивных центрах.

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