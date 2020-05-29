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В Киеве снова активизировались карманники: фото и фамилии "героев"

STYLERЖизнь    29.05.2020 - 08:34
В Киеве снова активизировались карманники: фото и фамилии "героев"
В Киеве поймали наглых воров (коллаж РБК-Украина)

В Киеве после ослабления карантина снова стали работать карманники

В Киеве после ослабления карантина снова "вышли на работу" карманники. Они среди бела дня обворовывают людей, просто тихо следуя за ними и вытаскивая кошельки. Двух таких "умельцев" ромского происхождения поймали на улице Жилянской. Мошенники следовали за женщиной и им удалось вытащить у нее кошелек.

Как сообщает Киев Оперативный на Facebook, воры были задержаны полицией. Стражи правопорядка выяснили фамилии и имена преступников.

1.Балог Павел Игнатович, 2001 года рождения. Ранее судимый за кражи.

2. Балог Кристина Александровна, 1996 года рождения.

К сожалению, ворам за такие преступления грозит только штраф в размере 850 гривен.

"Непонимание некоторых комментаторов Уголовно-процессуального Кодекса, судебной системы, законов и т.д приводит к тому, что на некоторых реально работающих правоохранителей падает тень того, что якобы именно правоохранители отпускают этих воров. На самом деле, дело в том, что уже давно пора менять законодательство в этой сфере, потому что реально этим ворам грозит только штраф в размере 850 гривен", - сказано в сообщении.

В Киеве снова активизировались карманники: фото и фамилии &quot;героев&quot;В Киеве снова активизировались карманники: фото и фамилии &quot;героев&quot;В Киеве поймали воров (Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Киеве поймали наглого "домушника", который оказался из России.

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Автор: Людмила Жукова

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