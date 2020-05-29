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У Києві знову активізувалися кишенькові злодії: фото та прізвища "героїв"

STYLERЖиття    29.05.2020 - 08:34
У Києві знову активізувалися кишенькові злодії: фото та прізвища "героїв"
У Києві спіймали нахабних злодіїв (колаж РБК-Україна)

У Києві після ослаблення карантину знову стали працювати кишенькові злодії

У Києві після ослаблення карантину знову "вийшли на роботу" кишенькові злодії. Вони серед білого дня обкрадають людей, просто тихо слідуючи за ними і витягуючи гаманці. Двох таких "умільців" ромського походження спіймали на вулиці Жилянській. Шахраї слідували за жінкою і їм вдалося витягти у неї гаманець.

Як повідомляє Київ Оперативний на Facebook, злодії були затримані поліцією. Правоохоронці з'ясували прізвища та імена злочинців.

1.Балог Павло Ігнатович, 2001 року народження. Раніше судимий за крадіжки.

2. Балог Христина Олександрівна, 1996 року народження.

На жаль, злодіям за такі злочини загрожує тільки штраф у розмірі 850 гривень.

"Нерозуміння деяких коментаторів Кримінально-процесуального Кодексу, судової системи, законів і т. д призводить до того, що на деяких реально працюючих правоохоронців падає тінь того, що нібито саме правоохоронці відпускають цих злодіїв. Насправді, річ у тому, що вже давно пора міняти законодавство в цій сфері, тому що реально цим злодіям загрожує тільки штраф у розмірі 850 гривень", - сказано в повідомленні.

У Києві знову активізувалися кишенькові злодії: фото та прізвища &quot;героїв&quot;У Києві знову активізувалися кишенькові злодії: фото та прізвища &quot;героїв&quot;У Києві спіймали злодіїв (Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, у Києві зловили нахабного "домушника", який виявився з Росії.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київзлодій
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