У Києві активісти закликали НБУ позбавити ліцензії платіжну систему Globalmoney
У Києві під будівлею Національного банку Україна відбувається акція протесту ветеранів АТО-ООС через діяльність платіжної системи Globalmoney. На думку учасників акції, всупереч українському законодавству Globalmoney нібито співпрацює з банками РФ і незаконними фінансовими установами ОРДЛО.
Про це йдеться в заяві активістів, яку вони передали представникам НБУ та ЗМІ.
Так, учасники акцію вимагають від НБУ зобов’язати Globalmoney припинити співпрацю з банками РФ, а також заблокувати можливість роботи електронних гаманців Global24 в ОРДЛО.
Також учасники акції висунули вимогу розслідування діяльності Globalmoney.
"Вимагаємо повної зупинки їх діяльності в Україні і всебічного розслідування їх злочинів", - заявили учасники мітингу.
Нагадаємо, 27 липня повідомлялось, що у забороненій в Україні "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, який наповнювалася новинами Globalmoney. Пізніше після розголосу в ЗМІ сторінка була видалена.