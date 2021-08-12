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У Києві активісти закликали НБУ позбавити ліцензії платіжну систему Globalmoney

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 17:36
У Києві активісти закликали НБУ позбавити ліцензії платіжну систему Globalmoney Фото: у Києві активісти закликали НБУ позбавити ліцензії платіжну систему Globalmoney (facebook.com)
Автор: Styler

У Києві під будівлею Національного банку Україна відбувається акція протесту ветеранів АТО-ООС через діяльність платіжної системи Globalmoney. На думку учасників акції, всупереч українському законодавству Globalmoney нібито співпрацює з банками РФ і незаконними фінансовими установами ОРДЛО.

Про це йдеться в заяві активістів, яку вони передали представникам НБУ та ЗМІ.

Так, учасники акцію вимагають від НБУ зобов’язати Globalmoney припинити співпрацю з банками РФ, а також заблокувати можливість роботи електронних гаманців Global24 в ОРДЛО.

Також учасники акції висунули вимогу розслідування діяльності Globalmoney.

"Вимагаємо повної зупинки їх діяльності в Україні і всебічного розслідування їх злочинів", - заявили учасники мітингу.

У Києві активісти закликали НБУ позбавити ліцензії платіжну систему Globalmoney

Нагадаємо, 27 липня повідомлялось, що у забороненій в Україні "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, який наповнювалася новинами Globalmoney. Пізніше після розголосу в ЗМІ сторінка була видалена.

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