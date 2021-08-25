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В Киеве 12-летние дети сожгли флаг Украины (видео)

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Киев, Среда 25 августа 2021 14:33
В Киеве 12-летние дети сожгли флаг Украины (видео) В Киеве подростки подожгли флаг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве двое подростков подожгли национальный флаг Украины. Детям всего по 12 лет.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Отмечается, что сожжение флага произошло за домом 59-Б на улице Радужной.

Полицию вызвали неравнодушные жители района. Женщина на видео рассказала, что подростки очень часто устраивают посиделки во дворе, после вчерашнего их присутствия она обнаружила сожженый украинский флаг.

Чуть позже по камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как карается надругательство над флагом?

Напомним, публичное надругательство над государственным флагом Украины наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев.

Как мы ранее писали, студентка из Сум пригрозила сжечь национальные флаги и называла Россию "великой страной".

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