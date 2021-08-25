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У Києві 12-річні діти спалили прапор України (відео)

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Київ, Середа 25 серпня 2021 14:33
У Києві 12-річні діти спалили прапор України (відео) У Києві підлітки підпалили прапор України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві двоє підлітків підпалили національний прапор України. Дітям всього по 12 років.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Зазначається, що спалення прапора відбулося за будинком 59-Б на вулиці Райдужній.

Поліцію викликали небайдужі жителі району. Жінка на відео розповіла, що підлітки дуже часто влаштовують посиденьки у дворі, після вчорашньої їх присутності вона виявила спалений український прапор.

Трохи пізніше по камерах відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили.

Відео можна переглянути за посиланням.

Як карається наруга над прапором?

Нагадаємо, публічна наруга над державним прапором України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців.

Як ми раніше писали, студентка з Сум пригрозила спалити національні прапори і називала Росію "великою країною".

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