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"Бомба замедленного действия": в Киеве нашли источник страшного загрязнения Днепра

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Киев, Воскресенье 24 октября 2021 17:23
"Бомба замедленного действия": в Киеве нашли источник страшного загрязнения Днепра Фото: Киев занимает первое место в Украине по загрязнению Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Киев регулярно попадает в топ-10 городов мира с самым загрязненным воздухом, но это не единственная проблема. По расчетам экспертов, город еще и абсолютный чемпион Украины по выбросам грязных стоков в Днепр.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Типичный Киев".

Виновная в этом в первую очередь Бортническая станция аэрации - это бомба замедленного действия, которая работает в критическом режиме. В Днепр сливают кубометры стоков, который очищены не до конца.

Бортническая станция аэрации подконтрольна Киевводоканалу и очищает сточные воды Киева, Вышгорода, Ирпеня, Вишневого и других пригородов столицы.

Все нечистоты текут в Бортничи и делают жизнь жителей Дарницкого района невыносимой.

"Этот запах просто неприятный. Он создает некий дискомфорт, очень существенный для жителей", - рассказал активист Александр Лысенко.

Проблема не только в запахе, ресурс станции исчерпал себя, поскольку ее построили еще в 60-80 годах прошлого столетия. Из-за угрозы прорыва экологи называют Бортничи бомбой замедленного действия.

Киев занимает первое место в Украине по загрязнению Днепра (видео: YouTube)

Напомним, в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере. Воде нашли тяжелые металлы. При этом содержание химического потребления кислорода превышено в 66 раз.

Мы также писали о том, что в реке Тетерев массово гибнет рыба. Экологи подозревают предприятие в сбросе нечистот.

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