"Бомба замедленного действия": в Киеве нашли источник страшного загрязнения Днепра

Киев регулярно попадает в топ-10 городов мира с самым загрязненным воздухом, но это не единственная проблема. По расчетам экспертов, город еще и абсолютный чемпион Украины по выбросам грязных стоков в Днепр.

Об этом говорится в сюжете телеканала " Типичный Киев ".

Виновная в этом в первую очередь Бортническая станция аэрации - это бомба замедленного действия, которая работает в критическом режиме. В Днепр сливают кубометры стоков, который очищены не до конца.

Бортническая станция аэрации подконтрольна Киевводоканалу и очищает сточные воды Киева, Вышгорода, Ирпеня, Вишневого и других пригородов столицы.

Все нечистоты текут в Бортничи и делают жизнь жителей Дарницкого района невыносимой.

"Этот запах просто неприятный. Он создает некий дискомфорт, очень существенный для жителей", - рассказал активист Александр Лысенко.

Проблема не только в запахе, ресурс станции исчерпал себя, поскольку ее построили еще в 60-80 годах прошлого столетия. Из-за угрозы прорыва экологи называют Бортничи бомбой замедленного действия.

Киев занимает первое место в Украине по загрязнению Днепра (видео: YouTube)