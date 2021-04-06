Киев второй день в жестком локдауне: появилось фото метро в час пик

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам. На второй день жесткого локдауна в столице метро ходит, как и в первый день, практически пустое.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен и блогер Алексей Давиденко.
"Киевское Метро. Вторник. Утро. Час пик.", - подписал Давиденко снимок.
На фото можно увидеть абсолютно пустой вагон метро, без пасcажиров.
В комментариях украинцы отреагировали на произошедшее.
Напомним, что вчера в Киеве была точно такая же ситуация в транспорте. Это касается как наземного, так и подземного транспорта.
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