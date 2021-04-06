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Киев второй день в жестком локдауне: появилось фото метро в час пик

Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам. На второй день жесткого локдауна в столице метро ходит, как и в первый день, практически пустое.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен и блогер Алексей Давиденко.

"Киевское Метро. Вторник. Утро. Час пик.", - подписал Давиденко снимок.

На фото можно увидеть абсолютно пустой вагон метро, без пасcажиров.

В киевском метро нет пассажиров в локдаун (фото: facebook.com/ukrdav)

В комментариях украинцы отреагировали на произошедшее.

  • Кто-то мне может объяснить смысл?
  • Ой, прям как в спортзалах до их закрытия.
  • У нас или забито как консерва или пустое.
  • Никак ребята не могут сделать, чтоб просто в метро были все в масках и соблюдали дистанцию.
  • В электричке на Борисполь полно народа.
  • Зато пробки везде. Гениально!
  • Ну вот и хорошо. Пусть посидят дома, спадет заболеваемость , тогда покатаются. По другому с ними нельзя.
  • Потом будут кричать об убыточном метрополитене и необходимости повышать стоимость проезда.

Напомним, что вчера в Киеве была точно такая же ситуация в транспорте. Это касается как наземного, так и подземного транспорта.

Читайте также, как работало метро в Киеве 5 апреля, когда стартовал вход по пропускам.

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