Київ другий день в жорсткому локдауне: з'явилося фото метро в годину пік

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками. На другий день жорсткого локдауна в столиці метро ходить, як і в перший день, практично порожнє.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook бізнесмен і блогер Олексій Давиденко.
"Київське Метро. Вівторок. Ранок. Година пік.", - підписав Давиденко знімок.
На фото можна побачити абсолютно порожній вагон метро, без пасажирів.
В коментарях українці відреагували на подію.
Нагадаємо, що вчора в Києві була точно така ж ситуація в транспорті. Це стосується як наземного, так і підземного транспорту.
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