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Київ другий день в жорсткому локдауне: з'явилося фото метро в годину пік

Автор: Людмила Жукова

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками. На другий день жорсткого локдауна в столиці метро ходить, як і в перший день, практично порожнє.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook бізнесмен і блогер Олексій Давиденко.

"Київське Метро. Вівторок. Ранок. Година пік.", - підписав Давиденко знімок.

На фото можна побачити абсолютно порожній вагон метро, без пасажирів.

В київському метро немає пасажирів в локдаун (фото: facebook.com/ukrdav)

В коментарях українці відреагували на подію.

  • Хтось мені може пояснити сенс?
  • Ой, прям як в спортзалах до їх закриття.
  • У нас або забито консерва або пусте.
  • Хлопці. Ніяк не можуть зробити, щоб просто в метро були всі в масках і дотримувалися дистанції.
  • В електричці на Бориспіль повно народу.
  • Зате скрізь пробки. Геніально!
  • Ну от і добре. Нехай посидять будинку, спаде захворюваність , тоді покатаються. По іншому з ними не можна.
  • Потім будуть кричати про збитковий метрополітен та необхідність підвищувати вартість проїзду.

Нагадаємо, що вчора в Києві була точно така ж ситуація в транспорті. Це стосується як наземного, так і підземного транспорту.

Читайте також, як працювало метро в Києві 5 квітня, коли стартував вхід за перепустками.

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