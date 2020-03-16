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Киев с вертолета окропят лекарствами: людей пугают фейком про коронавирус

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 20:36
Киев с вертолета окропят лекарствами: людей пугают фейком про коронавирус
В сети распространяют фейк о распылении дезинфицирующих средств над Киевом (en.eyeni.site)

В сети пишут, что над Киевом будут летать вертолеты и разбрызгивать дезинфицирующие средства против коронавируса

Коронавирус в Украине и мире вызвал панику в социальных сетях. Так, в Facebook пользователи начали распространять информацию, якобы вечером над Киевом (и другими городами) вертолеты будут распылять лекарства или дезинфицирующие средства против COVID-19. Следовательно, украинцев просят закрывать окна и не выходить на улицу после 23 часов.

Как стало известно Styler, эта информация абсолютно не соответствует действительности, а следовательно является фейковой.

"У нас такой информации нет. Для того, чтобы что-то летало над городом Киевом, требуется специальное разрешение. Вообще-то над Киевом запрещены полеты... Я думаю, что это фейковая информация. Если бы это была правдивая информация, все службы бы сообщили. А нам ничего об этом неизвестно. Это фейк", - заявила в комментарии нашему изданию пресс-секретарь ГСЧС столицы Светлана Володага.

Кроме того, глава львовской организации "Варта-1" Игорь Зинкевич подметил, что если хорошо присмотреться к картинкам с призывом не выходить на улицы, то заметно, что украинский текст наложен поверх иностранного.

Киев с вертолета окропят лекарствами: людей пугают фейком про коронавирус

Скриншот

Кому же выгодно сеять панику в обществе - остается только догадываться.

Добавим лишь, что способ "дезинфекции" путем распыления средств с вертолетов никогда не применяли ни в одной стране мира, а подобные фейки "разгуливали" по сети и в период эпидемии "свиного гриппа".

Ранее мы писали о том, что Киевский метрополитен сделал заявление в связи с карантином из-за коронавируса.

Также сообщалось, что Киев переходит на жесткие карантинные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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