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Київ з вертольота покроплять ліками: людей лякають фейком про коронавірус

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 20:36
Київ з вертольота покроплять ліками: людей лякають фейком про коронавірус
У мережі поширюють фейк про розпилення дезінфікуючих засобів над Києвом (en.eyeni.site)

В мережі пишуть, що над Києвом будуть літати вертольоти і розбризкувати дезінфікуючі засоби проти коронавірусу

Коронавірус в Україні та світі спричинив паніку в соціальних мереж. Так, у Facebook користувачі почали розповсюджувати інформацію, що ніби-то ввечері над Києвом (та іншими містами) вертольоти розпилюватимуть ліки або дезінфікуючі засоби проти COVID-19. Відтак, українців просять зачиняти вікна та не виходити надвір після 23 години.

Як стало відомо Styler, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, а відтак є фейковою.

"У нас такої інформації немає. Для того, щоб щось літало над містом Києвом, потрібен спеціальний дозвіл. Взагалі-то над Києвом заборонені польоти... Я думаю, що це фейкова інформація. Якби це була правдива інформація, всі служби би повідомили. А нам нічого про це невідомо. Це фейк", - заявила у коментарі нашому виданню речник ДСНС столиці Світлана Володага.

Крім того, голова львівського ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич помітив, що якщо добре придивитися до світлин з закликом не виходити на вулиці, то помітно, що український текст накладений поверх іноземного.

Київ з вертольота покроплять ліками: людей лякають фейком про коронавірус

Скриншот

Кому ж вигідно сіяти паніку у суспільстві - залишається лише здогадуватися.

Додамо лише, що спосіб "дезінфекції" шляхом розпилення засобів з вертольотів ніколи не застосовували у жодній країні світу, а подібні фейки "гуляли" мережею і в період епідемії "свинячого грипу".

Раніше ми писали про те, що Київський метрополітен зробив заяву у зв'язку з карантином через коронавірус.

Також повідомлялося, що Київ переходить на жорсткі карантинні заходи, щоб не допустити поширення коронавірусу.

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