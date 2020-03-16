ru
ua

Киев ужесточает карантин: как будет работать транспорт

Новости » Коронавирус   

Киев переходит на жесткие карантинные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса

Карантин в Киеве из-за коронавируса будет введен с 17 марта. Закроют все заведения, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков и банкоматов. Будет ли ограничено движение общественного транспорта - в материале Styler.

Виталий Кличко заявил, что пользование общественным транспортом они ограничить пока не могут. При этом мэр столицы акцентировал на том, что весь транспорт несколько раз в день дезинфицируют.

Кличко призвал киевлян быть сознательнее, и не передвигаться по городу без надобности. А пассажиров метро призвал ездить в медицинских масках.

В Киевском метрополитене также просят оставаться дома по возможности, мыть руки, пользоваться маской.

Заявление Киевского метрополитена из-за коронавируса (скрин: facebook.com/kyivmetro)

Напомним, что Национальный банк призвал украинцев перейти на пользование безналичными расчетами, в том числе и при оплате проезда в общественном транспорте.

С 17 марта в Киеве будут закрыты:

  • заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары (только онлайн-заказы),
  • торгово-развлекательные центры,
  • спорткомплексы и залы,
  • СПА-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны и другие,
  • дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы и другие развлекательные заведения.

Кроме того, будет ограничено передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами, а также проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Ермак: Украина согласует децентрализацию и выборы с ОРДЛО
Читать все новости