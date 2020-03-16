Киев переходит на жесткий карантин: закроют почти все

В Киеве из-за коронавируса вводят жесткий карантин
Карантин в Киеве из-за коронавируса ужесточат еще больше. Виталий Кличко заявил, что в столице закроют большинство магазинов, не будут работать торговые центры, рестораны, парикмахерские, развлекательные заведения и так далее. Какие магазины будут открытыми, что будет с транспортом, когда начнут действовать ограничения - в материале Styler.
Для того, чтобы предупредить в столице распространения коронавируса COVID-19, Киев переходит на жесткие ограничения. С 17 марта в столице будут закрыты:
"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.
Руководителей предприятий, учреждений и организаций обяжут перевести работников на удаленную работу.
Пользование общественным транспортом ограничивать пока не будут.
"Надеемся на сознательность киевлян, - не передвигаться по городу без крайней необходимости", - заявил Кличко, призвав пассажиров метро ездить в масках.
Київ посилює обмежувальні заходи
Друзі! Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею й Україною! Тому, з 17 березня максимально обмежується: - Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України. - Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участі громадян. Тимчасово призупиняється робота: - Торговельних центрів. - Закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі - Спортивних комплексів і залів. - Закладів побутового обслуговування населення: SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших. - Розважальних закладів: дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів. Працюватимуть: - Продуктові та господарські магазини. - Аптеки. - АЗС. - Банки та банкомати. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров’я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це! Міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування, повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ. Що стосується громадського транспорту - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей.Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 16 березня 2020 р.
В Киеве ужесточат карантин (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Ранее мы писали, что коронавирусом в Украине заболели еще две женщины. По состоянию на 16 марта известно о пяти случаях инфицирования, один из них - летальный.