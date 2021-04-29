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Киев без цензуры: фото лежащих людей в метро шокировало сеть

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 10:05
Киев без цензуры: фото лежащих людей в метро шокировало сеть Метро Киева попало в скандал с бездомными людьми на фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева замечены бездомные люди, которые размещаются на ночлег прямо на полу подземки. Люди без определенного места жительства попали в объективы камер на станции метро "Печерская".

На странице dtp.kiev.ua в Facebook показали, как люди спят на холодном полу.

"Вечер на станции метро "Печерская". Киев без цензуры", - сказано в сообщении под фото.

Киев без цензуры: фото лежащих людей в метро шокировало сетьКиев без цензуры: фото лежащих людей в метро шокировало сетьКиев без цензуры: фото лежащих людей в метро шокировало сеть

В метро Киева ночуют бездомные (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях жители столицы отметили, что такая ситуация не только на станции метро "Печерская", но и на "Голосеевской" и "Демеевской". Также пользователи пишут, что этим людям просто некуда деваться, государство о них забыло.

  • А куда им деваться? Ночлежек для них почти нет (я знаю только одну) туда надо добраться и, кроме платы, быть трезвым.
  • Голосеевская, Демеевская - такое же.
  • Шкода , що в нашій державі люди не потрібні.
  • А куди їм йти ? Така держава , колись судили за те що не працюють, а зараз нема де працювати. Закони не працюють. Заводи і фабрики розкрали і ніхто не сидить, а чоловік вкрав кусок м'яса, щоб накормити дітей то його судять.
  • Таке у всій Європі. Коли перший раз побачила таке у Празі десь у 2005 році була шокована. Але вони там ще на матрасах спали...

Как мы сообщали ранее, в Киеве 27 апреля начали массово сносить МАФы. Киоски убирают в Днепровском районе столицы без предупреждения хозяев.

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