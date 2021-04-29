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Київ без цензури: фото лежачих людей у метро шокувало мережу

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 10:05
Київ без цензури: фото лежачих людей у метро шокувало мережу Метро Києва потрапило в скандал з бездомними людьми на фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва помічені бездомні люди, які розміщуються на нічліг прямо на підлозі підземки. Люди без певного місця проживання потрапили в об'єктиви камер на станції метро "Печерська".

На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook показали, як люди сплять на холодній підлозі.

"Вечір на станції метро "Печерська". Київ без цензури", - сказано в повідомленні під фото.

Київ без цензури: фото лежачих людей у метро шокувало мережуКиїв без цензури: фото лежачих людей у метро шокувало мережуКиїв без цензури: фото лежачих людей у метро шокувало мережу

У метро Києва ночують бездомні (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях жителі столиці зазначили, що така ситуація не тільки на станції метро "Печерська", а й на "Голосіївській" і "Деміївській". Також користувачі пишуть, що цим людям просто нікуди діватися, держава про них забула.

  • А куди їм діватися? Нічліжок для них майже немає (я знаю тільки одну) туди треба дістатися і, крім плати, бути тверезим.
  • Голосіївська, Деміївська - таке ж.
  • Шкода, що в нашій державі люди не потрібні.
  • А куди їм йти ? Така держава, колись судили за ті що не працюють, а зараз нема де працювати. Закони не працюють. Заводи і фабрики розкрали і ніхто не сидить, а чоловік вкрав шматок мяса, щоб накормити дітей то його судять.
  • Таке у всій Європі. Коли перший раз побачила таке у Празі десь у 2005 році була шокована. Але вони там ще на матрацах спали...

Як ми повідомляли раніше, у Києві 27 квітня почали масово зносити МАФи. Кіоски прибирають у Дніпровському районі столиці без попередження господарів.

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