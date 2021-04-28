Киев снимает локдаун с 1 мая: как будут работать школы и садики, подробный график
В Киеве с 1 мая ослабляют жесткий локдаун, будет запущен транспорт, а школы и садики откроют с 5 мая согласно праздничному графику. Что еще откроется в мае, как будут работать образовательные учреждения - читайте ниже в подробном графике.
Об этом рассказал во время брифинга 28 апреля Виталий Кличко.
По словам градоначальника, общественный транспорт - как наземный, так и метро - будет перевозить с 1 мая пассажиров без обязательного требования специальных пропусков.
Школы и детские сады возобновят свою работу со среды, 5 мая, сразу после пасхальных и майских праздников.
Таким образом дети будут учиться в такие даты: 5, 6, 7 мая. Затем будут три выходных, связанных с празднованием Дня победы. После чего занятия возобновят с 11 числа, и дальше школы и садики будут работать согласно графику.
Ниже смотрите календарь праздничных и выходных дней в мае 2021.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на май 2021
Как будут работать остальные учреждения в Киеве
С 1 мая возобновят работу также:
- учреждения торговли,
- ТРЦ,
- рынки,
- ярмарки,
- кафе и рестораны,
- фитнес-центры,
- кинотеатры (с 50% заполненностью),
- центры предоставления административных услуг (по предварительной записи).
Напомним, что локдаун в Киеве ужесточили с 5 апреля - тогда закрылись образовательные учреждения, а транспорт начал работать по специальным пропускам. Запрет предварительно действовал до 16 апреля, но затем был продлен до 30 апреля из-за сложной ситуацией с коронавирусом в столице.
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