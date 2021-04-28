Київ знімає локдаун з 1 травня: як працюватимуть школи та садочки, детальний графік

У Києві з 1 травня послаблюють жорсткий локдаун , буде запущено транспорт, а школи та садочки відкриють з 5 травня згідно святкового графіку. Що ще відкриється в травні, як працюватимуть освітні установи - читайте нижче в докладному графіку.

Про це розповів під час брифінгу 28 квітня Віталій Кличко.

За словами градоначальника, громадський транспорт - як наземний, так і метро - буде перевозити з 1 травня пасажирів без обов'язкової вимоги спеціальних перепусток.

Школи та дитячі садки відновлять свою роботу з середи, 5 травня, відразу після великодніх і травневих свят.

Таким чином діти навчатимуться в такі дати: 5, 6, 7 травня. Потім будуть три вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня Перемоги. Після чого заняття відновлять з 11 числа, і далі школи та садочки працюватимуть згідно з графіком.

Нижче дивіться календар святкових і вихідних днів у травні 2021.

Колаж РБК-Україна: календар на травень 2021

Як працюватимуть інші установи в Києві

З 1 травня відновлять роботу також: