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Київ знімає локдаун з 1 травня: як працюватимуть школи та садочки, детальний графік

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 12:42
Київ знімає локдаун з 1 травня: як працюватимуть школи та садочки, детальний графік Колаж РБК-Україна: у Києві знімають локдаун з 1 травня
Автор: Світлана Мащенко

У Києві з 1 травня послаблюють жорсткий локдаун, буде запущено транспорт, а школи та садочки відкриють з 5 травня згідно святкового графіку. Що ще відкриється в травні, як працюватимуть освітні установи - читайте нижче в докладному графіку.

Про це розповів під час брифінгу 28 квітня Віталій Кличко.

За словами градоначальника, громадський транспорт - як наземний, так і метро - буде перевозити з 1 травня пасажирів без обов'язкової вимоги спеціальних перепусток.

Школи та дитячі садки відновлять свою роботу з середи, 5 травня, відразу після великодніх і травневих свят.

Таким чином діти навчатимуться в такі дати: 5, 6, 7 травня. Потім будуть три вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня Перемоги. Після чого заняття відновлять з 11 числа, і далі школи та садочки працюватимуть згідно з графіком.

Нижче дивіться календар святкових і вихідних днів у травні 2021.

Київ знімає локдаун з 1 травня: як працюватимуть школи та садочки, детальний графік

Колаж РБК-Україна: календар на травень 2021

Як працюватимуть інші установи в Києві

З 1 травня відновлять роботу також:

  • установи торгівлі,
  • ТРЦ,
  • ринки,
  • ярмарки,
  • кафе і ресторани,
  • фітнес-центри,
  • кінотеатри (з 50% заповненістю),
  • центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом).

Нагадаємо, що локдаун в Києві посилили з 5 квітня - тоді закрилися освітні установи, а транспорт почав працювати за спеціальними перепустками. Заборона попередньо діяла до 16 квітня, але потім була продовжена до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом в столиці.

Раніше ми писали, що лікар розкритикував методи вакцинації від коронавірусу в Україні.

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