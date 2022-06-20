В Киев приехала продуктовая помощь от Фонда Ахметова: где получить

Для переселенцев, которые сейчас проживают в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи.

Тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд отправил в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района города Киева.

В их состав вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в город Киев более 66 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".