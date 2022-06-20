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До Києва приїхала продуктова допомога від Фонду Ахметова: де отримати

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Понеділок 20 червня 2022 13:45
До Києва приїхала продуктова допомога від Фонду Ахметова: де отримати Фото: до Києва приїхала продуктова допомога від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Для переселенців, які нині проживають у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд відправив до територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району міста Києва.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 66 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Київ Гуманітарна допомога
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