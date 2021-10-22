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Киев на пороге ужесточения карантина: кого будут пускать в транспорт

Автор: Людмила Жукова

Киев на пороге "красной" карантинной зоны. Местные власти приняли решение ввести ряд ограничений. Транспорт в столице будет ходить в прежнем режиме.

Об этом стало известно из заявления мэра города Виталия Кличко.

Как будет работать транспорт

Так, общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Кого будут пускать

В эфире телеканала "Украина 24" замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что пускать в транспорт будут вакцинированных от коронавируса или люди с отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген.

"Транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген", - заявил представитель КГГА.

Отметим, 22 октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны.

Отметим, что специальные пропуска в Киеве, как в предыдущий локдаун, вводить не будут.

Как мы ранее писали, в КГГА рассказали, когда Киев попадет в "красную" зону.

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Киев