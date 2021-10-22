Київ на порозі посилення карантину: кого пускатимуть у транспорт

Як буде працювати транспорт

Так, громадський транспорт продовжує роботу у звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Кого будуть пускати

В ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що пускати в транспорт будуть вакцинованих від коронавірусу або люди з негативним ПЛР-тестом або тестом на антиген.

"Транспортом зможуть користуватися виключно люди, які вакциновані або мають свіжий ПЛР-тест або антиген", - заявив представник КМДА.

Зазначимо, 22 жовтня комісія з надзвичайних ситуацій міста прийме рішення про введення додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах червоної зони.

Зазначимо, що спеціальні перепустки в Києві, як у попередній локдаун, вводити не будуть.