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Киев попал в "желтую зону" карантина: что теперь запрещено в столице

Пятница 14 августа 2020 12:55
Киев попал в "желтую зону" карантина: что теперь запрещено в столице
В Киеве будут действовать определенные запреты (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киев оказался в желтой зоне эпидемиологической опасности

С 14 августа из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом Киев вошел в "желтую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В столице заполненность коек больных COVID-19 превысила 50% и сейчас составляет 52,2 % по сообщению мэра города Виталия Кличко.

С 17 августа столица вводит определенные ограничения в городе:

  • В общественных зданиях, общественном транспорте нельзя находиться без масок.
  • Нельзя выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.
  • Нельзя самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
  • Запрещается проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.
  • Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.
  • Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест
  • Общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

По словам Кличко, ситуация сейчас очень сложная и столица готовит новые места для больных коронавирусом в больницах.

"Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирус. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. Для вашего здоровья и здоровья людей, рядом. Носите маску в общественных местах и ​​в общественном транспорте. Соблюдайте дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", — сказал Кличко.

Киев попал в &quot;желтую зону&quot; карантина: что теперь запрещено в столице

Напомним, по состоянию на 14 августа в Украине выявили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки, заразились еще 1 732 человека. Больше всего случаев в Харьковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.

Как мы ранее писали, вчера Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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