Киев попал в "желтую зону" карантина: что теперь запрещено в столице

Киев оказался в желтой зоне эпидемиологической опасности
С 14 августа из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом Киев вошел в "желтую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В столице заполненность коек больных COVID-19 превысила 50% и сейчас составляет 52,2 % по сообщению мэра города Виталия Кличко.
С 17 августа столица вводит определенные ограничения в городе:
По словам Кличко, ситуация сейчас очень сложная и столица готовит новые места для больных коронавирусом в больницах.
"Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирус. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. Для вашего здоровья и здоровья людей, рядом. Носите маску в общественных местах и в общественном транспорте. Соблюдайте дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", — сказал Кличко.
Напомним, по состоянию на 14 августа в Украине выявили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки, заразились еще 1 732 человека. Больше всего случаев в Харьковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.
Как мы ранее писали, вчера Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.