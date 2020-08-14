Київ потрапив у "жовту зону" карантину: що тепер заборонено в столиці

У Києві діятимуть певні заборони (фото: РБК-Україна)

Київ опинився у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки

З 14 серпня через численні випадки зараження коронавірусом Київ увійшов у "жовту" зону епідеміологічної небезпеки. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій. У столиці заповненість ліжок хворих на COVID-19 перевищила 50% і зараз становить 52,2 % за повідомленням мера міста Віталія Кличка.

З 17 серпня столиця вводить певні обмеження у місті:

У громадських будівлях, громадському транспорті не можна перебувати без масок.

Не можна виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу.

Не можна самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації людям, які перебувають в ізоляції.

Забороняється проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 м² площі будівлі чи території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи.

Заповнюваність залів кінотеатрів і установ культури може бути не більше 50% місць

Громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі здійснюють перевезення пасажирів тільки у кількості місць для сидіння.

За словами Кличка, зараз ситуація дуже складна і столиця готує нові місця для хворих коронавірусом в лікарнях.

"Київ готує медустанови другої хвилі для прийому та лікування хворих коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки швидко буде поширюватися вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров'я і здоров'я людей поруч. Носіть маску в громадських місцях та громадському транспорті. Дотримуйтесь дистанцію. Не забувайте часто мити руки і обробляти їх антисептиком", — сказав Кличко.

Нагадаємо, станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразилися ще 1 732 людини. Найбільше випадків у Харківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.

Як ми раніше писали, вчора Україну поділили на нові зони карантину, рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.