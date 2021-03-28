Киев снова попал в мировой антирейтинг: названа причина

По данным ресурса Iqair, который составляет рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, утром 28 марта Киев находится на 6-м месте антирейтинга.

Киев занял 6 место в антирейтинге (скриншот: iqair.com)

А данные ресурса SaveEcoBot указывают, что наиболее загрязненными местами столицы стали левобережные районы – Деснянский, Днепровский и Дарницкий, в некоторых местах которых зафиксирован очень вредный уровень загрязнения – более 200 единиц. Также повышенное содержание вредных примесей в воздухе зафиксировано и в пригородном Ирпене.

Самые грязные места в Киеве (скриншот: SaveEcoBot)

А между тем Государственная служба чрезвычайных ситуаций Киевской области объясняет, что с возвращением сухой и теплой погоды, учащаются случаи возникновения пожаров из-за сжигания сухой травы. При сжигании листьев и других растительных остатков в воздух высвобождаются вредные химические соединения, которые снижают иммунитет человека, вызывают аллергию, заболевания дыхательных путей и многие другие заболевания, включая онкологию.

Как ситуацию переживают киевляне

В местном сообществе в Facebook десятки горожан делятся своими наблюдениями и выкладывают фото дымящих труб местных предприятий, которые могут быть источником загрязнения воздуха. Пользователи также добавляют, что то же загрязнение мешает жить жителям на Академгородке и Шулявке, на Теремках и в Вишневом. Вредные выбросы отравляют воздух на площади Победы, на Подоле и в районе станций метро "Славутич" и "Харьковская".

Почему Киев занимает лидирующие места в антирейтингах (фото: facebook.com/borshagovka)

По словам одного из членов группы, дышать было тяжело, будто обжег легкие, и воняло то ли серой, то ли резиной.

"Спустя день заболел: болят лёгкие и першит в горле. Летом такая задымленность чаще происходит: то торфяники горят, то лесные пожары, то пылевые бури. Главное вовремя закрыть окна и переждать", – написал один из пользователей.

Некоторые шутят, что если вонь не ощущается – то это бесплатный тест на COVID-19.