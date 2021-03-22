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Киев на карантине: в сети показали, что происходит в общественном транспорте

Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 20 марта ввели строгий карантин. И хотя 22 марта ограничения уже вступили в силу, общественный транспорт уже трещит по швам. Люди не соблюдают дистанцию, а масочный режим соблюдают не полностью.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Политика страны".

"Сегодня правительство должно решить, что делать с общественным транспортом в "красных" зонах карантина. Сейчас его работа должна прекратится. А это означает, что с завтрашнего дня в Киеве и Одессе транспорт остановится (в обоих городах с 23 марта действуют ограничения красной зоны). Но, возможно, сегодня Кабмин поменяет режим", - сказано в сообщении.

В паблике показали на фото, как сегодня в Киеве обстоит ситуация в общественном транспорте.

В Киеве переполнен общественный транспорт (фото: Telegram/Политика страны)

Отметим, что 22 марта в маршрутках водители не делают никаких замечаний о нарушении запрета. Точно такая же ситуация и в метро: людей много, практически все в масках, но социальную дистанцию никто не соблюдает.

Как в Киеве работает транспорт

В понедельник, 22 марта, транспорт в столице работает, но с посадкой в пределах 50% количества мест.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее сообщил, что окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта.

В КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.

Как мы ранее писали, в Харькове УПЦ МП провела Крестный ход.

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